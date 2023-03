Luego de que Tottenham terminara empatando 3-3 contra Southampton por la fecha 28 de la Premier League, el entrenador de los Spurs, Antonio Conte, soltó todo su enojo que tenía acumulado.

“Si vamos a discutir el penal es que no queremos ver otras situaciones. El penal, para mí, no fue penal, pero no hablemos de eso. Lo peor era lo que estaba pasando en la cancha. Mejor dicho, lo que está pasando en los últimos meses, en mi segunda temporada”, comenzó el director técnico.

“Es el momento adecuado para hablar porque creo que después de esta actuación, para mí es inaceptable. Estábamos ganando 3-1, con el control. Creo que es mejor abordar el problema: no somos un equipo. Somos once jugadores que salimos a la cancha. Veo jugadores egoístas, que no quieren ayudarse y no ponen el corazón”, continuó.

Luego prosiguió indicando la importancia de ponerle ganas al juego. “La táctica y técnica es una cosa, las ganas, el fuego que necesitas tener en tus ojos, en tu corazón, es otra. Necesitas tener esto en cada momento. Esta temporada, respecto a la anterior, estamos peor en este aspecto. Cuando no eres un equipo, no puedes mejorar”, señaló.

El entrenador italiano, visiblemente enojado, opinó que los Spurs están acostumbrados a no competir: “Hay que entender que jugamos por el escudo, para que nuestros fans se sientan orgullosos de nosotros. Tienes que tener ganas. Tenemos que jugar mostrando deseo, pero aquí estamos acostumbrados a esto desde hace mucho tiempo”.

“El club tiene la responsabilidad del mercado de fichajes, los entrenadores que pasaron por aquí tienen la responsabilidad. Pero los jugadores, ¿dónde están los jugadores? Están a un nivel muy bajo. Veo solo 11 jugadores que juegan por sí mismos”, expresó en conferencia de prensa.

Asimismo, señaló que es la primera vez en su carrera que ve a jugadores que no juegan por algo importante, puesto que no quieren jugar bajo presión o estrés. “La historia del Tottenham es esta: 20 años con el mismo dueño y nunca ganaron nada”, declaró.

“Traté de ocultar la situación pero ahora no, porque repito: no quiero ver lo que vi hoy porque esto es inaceptable y también inaceptable para los fanáticos. Nos siguen, pagan la entrada y ver al equipo con este tipo de actuaciones es inaceptable”, agregó.

Finalmente, tal y como recoge DirecTV Sports, el entrenador señaló que ve el futuro del club de manera incierta. “Ahora faltan 10 partidos. ¿Alguien piensa que podemos pelear con esa actitud, con este espíritu? ¿Para qué, el séptimo, el octavo lugar? No estoy acostumbrado a pelear por esto. Es responsabilidad de cada uno”, sentenció.