Anyella Grados una vez más es el centro de atención por una polémica situación. En esta oportunidad, por unos videos donde aparece bailando ‘perreo’ en estado de ebriedad. Debido a esto, Jessica Newton no dudó en salir al frente para afirmar que la modelo fue expulsada, de nuevo, del certamen de belleza.

Mediante sus historias de Instagram, la ex Miss Perú Universo de 1987, comunicó la noticia y reafirmó que, pese a estar de vacaciones, está al tanto de todos los detalles que conciernen a la organización.

“Un error es para aprender y no para repetir. Todas las reinas de la organización deberán mantener las mismas normas de conducta y el compromiso para competir en óptimas condiciones, de lo contrario deberán dar un paso al costado”, señaló.

“¿Quién grabó esta vez? No lo sé, no es ni siquiera relevante, pero no es la conducta que espero para una de mis reinas, ni el ejemplo que debes dar. Con mucha pena hemos decidido retirar a la señorita Anyella Grados de nuestra organización. Una lástima”, sentenció tras publicar las imágenes en cuestión.

¿Qué antecedentes tiene Anyella Grados?

No es la primera vez que Grados se encuentra en este tipo de situaciones. En el 2009, la modelo norteña perdió su corona luego que el video en el que aparecía en estado de ebriedad se viralizara en las redes sociales. En aquel entonces, Newton y Grados hicieron las pases. “Siempre podemos empezar de nuevo, solo hay que comprometernos con nosotros mismos y aprender de los errores”, mencionó la organizadora de Miss Perú.

¿Quién es Jessica Newton?

A los 21 años concursó en el Miss Callao, en donde resultó ganadora; representó a dicha provincia en el certamen Miss Perú 1987, que fue realizado en el mes de abril en la ciudad de Cusco y en el que Newton resultó ganadora.

Antes de su ida para Miss Universo, compitió en Reina Sudamericana 1987, realizado en Cartagena de Indias, Colombia. En mayo de 1987, participó en el Miss Universo, llevado a cabo en el World Trade Center de Singapur; donde quedó como semifinalista.

