Este martes 20 de abril, la compañía de Cupertino ha preparado un Apple Event. Se trata de una presentación en la que la empresa dará a conocer sus más recientes adelantos tecnológicos que saldrán a la venta este año. No se han confirmado aún todas las novedades que Apple tiene preparadas, pero varias filtraciones apuntan a una nueva línea de iPad, entre otros dispositivos.

Y si no sabes aún dónde ver la transmisión en vivo, aquí tenemos un par de alternativas para que no te pierdas el evento tecnológico de Apple. Así podrás hacer un seguimiento de esta keynote en tiempo real, incluso si no cuentas con un dispositivo de la marca.

Como es predecible, la primera alternativa para seguir en vivo el Apple Event es recurrir a la app de Apple TV, la cual está disponible en iOS, iPadOS, macOS y tvOS. Por lo que podrás seguir el streaming desde cualquier dispositivo de Apple e incluso desde la versión más reciente de Google Chromecast.

La segunda —y quizás más popular alternativa— es seguir el evento desde el canal oficial de Apple en YouTube. Por este medio también se puede seguir la retransmisión en tiempo real. Cabe mencionar que esta vía cuenta con subtítulos en diferentes idiomas, para poder seguir el evento con mayor comodidad.

Hora del Apple Event según tu país

La hora local a la que se transmitirá el evento es a las 10:00 a.m., pero si no vives en esa franja horaria aquí tienes un alista con las horas a las que se realizará el Apple Event según la ubicación de cada ciudad. En caso que no encuentres tu uso horario en este grupo, puedes calcular la diferencia haciendo clic aquí.

Hora Lugar 10:00 Cupertino (Estados Unidos) 11:00 Guatemala, Managua (Nicaragua), San Salvador (El Salvador) y Tegucigalpa(Honduras) y San José (Costa Rica). 12:00 México DF (México), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá (Panamá) y Quito (Ecuador). 13:00 Nueva York (Estados Unidos), La Paz (Bolivia), Miami (EEUU), San Juan (Puerto Rico), Santo Domingo (República Dominicana), Caracas (Venezuela), Santiago (Chile) y Asunción (Paraguay). 14:00 Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay). 18:00 Islas Canarias (España) y Lisboa (Portugal). 19:00 España peninsular, Ceuta, Melilla, Islas Baleares y Andorra.

