A pesar del éxito en taquilla de “The Batman”, la apuesta de Matt Reeves y Robert Pattinsom, DC Films continúa trabajando y esta semana su calendario experimentó un severo cambio.

Los ritmos de producción han obligado a varias películas a retrasar sus estrenos, como “Black Adam”, que se retrasa para el 21 de octubre de 2023, y “The Flash”, que se ve postergada para el 23 de julio del próximo año.

El único cambio que se podría tildar de positivo es que “Shazam! Fury of the Gods” ha sido adelantada a este 16 de diciembre, sustituyendo a “Aquaman and the Lost Kingdom”, que finalmente llegará el 17 de marzo de 2023.

Varios fanáticos están intrigados por estos cambios, especialmente por la secuela de Aquaman que ansiaban ver en fiestas navideñas.

En una publicación de Facebook, el director James Wan ofreció una explicación mientras pedía compasión por el ritmo de trabajo tan exigente que lleva. El cineasta lleva años involucrado en todo lo referente a los blockbuster (megaproducciones), por lo que descubrió que “Aquaman and the Lost Kingdom” no podía estar lista para este año.

“Trabajando sin parar, día y noche, mínimo 15 horas al día”, señala Wan en su post, quien además resalta estar “impresionado con las primeras pruebas” de los efectos visuales. Sin embargo, estos aún no están listos, por lo que Wan expresó su gratitud con Warner por aplazar el estreno porque supone “tiempo extra necesario para realizar bien esta tarea”.

Claramente la post-producción de la secuela de Aquaman se ha alargado más de la cuenta, y James Wan dio más detalles del asunto al periodista Steven Weintraub. “La verdad es que no habría podido estrenarla en diciembre por mucho que me guste la temporada navideña. Literalmente he terminado de rodar hace dos meses, en enero”.

Dado que “The Batman” también fue una producción cuyo estreno demoró varios años, tampoco sería un inconveniente darle más tiempo a la secuela de Aquaman, así que por el momento queda esperar poco menos de un año para que llegue a los cines.

“Aquaman and the Lost Kingdom” apunta a ser uno de los mayores éxitos comerciales de DC, y contará nuevamente con Jason Momoa, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II y Patrick Wilson en su elenco.

Fuente: Cinemanía

