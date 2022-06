Buenas noticias para los fanáticos del indie rock en Colombia, pues Arctic Monkeys confirmó que, como parte de su paso por Sudamérica, tendrán una presentación en el país. Además, anunciaron que contarán con la participación de Father John Misty como invitado especial. Entonces ¿cuándo y dónde se realizará el esperado concierto de la banda británica con Alex Turner a la cabeza? Aquí los detalles.

La pandemia del COVID-19 está pasando al olvido y la nueva normalidad llega al país. Como parte de ello, los conciertos se reanudan y ahora será turno de los Monos Árticos de por fin volver a pisar territorio colombiano tras las presentaciones de 2014 y 2019; de hecho, en esta última cerraron el Festival Estéreo Picnic, según lo que precisa El Tiempo.

De este modo, será la tercera oportunidad para disfrutar de éxitos como ‘Do I Wanna Know’, ‘R U Mine’, ‘When The Sun Goes Down’, ‘505′, ‘Fluorescent Adolescent’ y un extenso etcétera que han convertido a Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook, Nick O’Malley y Andy Nicholson en una de las agrupaciones más esperadas por todo el mundo.

La cita será el próximo 17 de noviembre de 2022 en el Bogotá Coliseo Live, donde de hecho fue el último escenario que pisaron en Colombia. Así, tras tres años desde su última presentación en el país, vuelven para decirle al público que podrán ser testigos, una vez más, de uno de los mejores momentos de la banda británica.

Cabe mencionar que la preventa iniciará este martes 14 de junio a partir de las 9 a. m. (horario local) y será exclusiva para clientes de Bancos Aval y Dale! Además, se mencionó que la venta preferencial culminará el jueves 16 de junio a las 8:59 a. m., para dar paso a la venta al público general a través de la plataforma de TaquillaLive.com haciendo CLIC AQUÍ.