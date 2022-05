Comúnmente, en las fiestas de XV años se ve llegar a las cumpleañeras en carros despampanantes o limusinas, pero una joven en Argentina se ha hecho viral en redes sociales por haber cambiado la costumbre y poner primero el amor que siente por su padre, quien conduce autobús del transporte público.

Milagros, una jovencita oriunda de Santiago del Estero, Argentina, conmovió a los internautas luego de que su madre relatara su historia a través de las redes sociales, donde comentó que sus hijos prácticamente crecieron en el colectivo que manejaba su padre para llevar el pan de cada día a la casa y que finalmente su pequeña está cumpliendo su sueño, llegar a su fiesta soñada en ese bus.

Carla Corvalán y Fabián Ruiz celebraron junto con su hija la llegada de sus 15 años con una gran fiesta, pues para sorpresa de muchos, la jovencita llegó al lugar del evento en el bus. Este detalle fue precisamente lo que llamó la atención de todos los internautas y la noticia se viralizó rápidamente.

“Cuando mis hijos eran pequeños y nos tocaba trabajar, no teníamos quién nos los cuidara, y muchos saben que ellos estaban sentaditos en el primer asiento hasta que mamá se desocupaba”, escribió la madre de la quinceañera en la publicación de Facebook, al mismo tiempo declaró que no les faltaba para el desayuno gracias a sus trabajos.

Incluso reveló que para sus hijos ese bus era su segundo hogar, pues también estudiaban ahí para los exámenes, sin importar que haga frío o calor. “Siempre junto con papá, invierno y verano. Fue y es el lugar donde él trabaja para que no nos pueda faltar nada. Y cumplimos el sueño. A mis 15 en el bondi de papá”, compartió la mujer en nombre de su hija.

La publicación está acompañada de una serie de fotografías que demuestran cómo vivieron todos estos años y también el día de la fiesta de 15 años, donde tanto la agasajada como sus invitados posaron junto al vehículo; logrando así miles de reacciones donde también recibieron mensajes de felicitaciones y admiración.

“Jamás he imaginado que esto se iba a hacer tan viral, muchos no sabían que íbamos a llegar en colectivo, se han admirado muchísimo, porque nunca habían visto a una quinceañera llegar en colectivo”, contó la mamá de la joven Milagros.

Por su parte, Milagros comentó sobre el momento en que llegó a la fiesta en su amado colectivo: “Me sentí muy contenta, me latía el corazón muy fuerte, algunos lloraban y gritaban cuando me vieron, no lo podían creer”, según indica TN.