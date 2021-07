Argentina permitió que desde el último miércoles las personas “no binarias” se identifiquen en su Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaportes con una “X”. De esta manera, dicho país es el primero de Latinoamérica que habilita el mencionado derecho. A continuación, te contamos los detalles.

Argentina: ¿qué es el DNI no binario y a quiénes está dirigido este documento?

El DNI no binario le dará a posibilidad de identificarse ante las autoridades a las personas no binarias, es decir, que no se reconocen con el género femenino ni masculino. El Gobierno oficializó la medida en un decreto publicado en el Boletín Oficial.

El decreto implementa los derechos reconocidos por la Ley de Identidad de Género, interpretando sus alcances más allá del binarismo.

Desde ahora, en Argentina, en el campo del sexo no solo se podrá elegir por las categorías “M”, de masculino, y “F”, de femenino, sino que también se podrá seleccionar la opción “X”. Argentina es el primer país de Latinoamérica que habilita este derecho, como ya lo hicieron otros del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Por último, cabe mencionar que los extranjeros residentes en Argentina pueden modificar su DNI en la Oficina Nacional de Migración.

