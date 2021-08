La naturaleza no solo viene respondiendo con los efectos del cambio climático en el planeta, sino también desde el mundo animal. En Nordelta, provincia de Tigre, en Argentina, los carpinchos, también llamados los roedores más grandes del mundo, han invadido las calles de la ciudad y sus ocupantes toman posición en el asunto.

La presencia de estos animales en la zona ha causado algunos conflictos no solo para las personas, sino también a otras especies domésticas. Además del caso de un motociclista que resultó herido al ser derribado de una motocicleta por uno de estos animales, se informó de perros que han sido atacados.

Claaaaaro maaaan.... Hasta los carpinchos se perjudican!!! Acá ta la posta! #CarpinchosEnNordelta pic.twitter.com/2DEfwXxCXE — dario cisnero (@Darumetal) August 20, 2021

Las imágenes del primer caso mencionado fueron captadas por las cámaras de seguridad del lugar, donde se evidenció el riesgo que representa una sobrepoblación de esta especie en la jurisdicción. Para los segundos, mordeduras y golpes considerables son prueba de su preocupante incremento.

MÁS INFORMACIÓN: Fallecen dos tripulantes de una aeronave argentina que se estrelló en Uruguay

Sin embargo, la presidenta del Partido Verde de la provincia de Buenos Aires, Fabiana Zanutti, señaló para ‘Telam’ que “los carpinchos no estaban de paseo por Nordelta, no son agresivos y son una especie autóctona que debe ser preservada y protegida […] no representan una amenaza para las personas”.

Por otro lado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se encargó de hacer énfasis en que estos animales “viven en zonas de humedales, son herbívoros y no representan ningún peligro para las personas u otras especies en tanto no son predadores”. Los vecinos también dicen “amar” la presencia de los roedores gigantes, pero solicitan que sean trasladados a otras reservas naturales.

#Carpinchos



El avance de la urbanización sobre los humedales afecta a nuestra fauna nativa de manera directa.



Como consecuencia, especies como el carpincho han quedado excluidos de su ecosistema, como en el caso de Nordelta. pic.twitter.com/hNe9wo1yjE — Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (@AmbienteNacion) August 20, 2021

VIDEO RECOMENDADO

Un informe del grupo gubernamental de expertos para el cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revelan que los efectos causados por el hombre durarán milenios y serán irreversibles. (Fuente: TV Perú)