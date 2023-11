¿Dónde voto en Buenos Aires, hoy? Cómo votar, según el padrón electoral para el balotaje o segunda vuelta en Argentina

A solo pocas horas que se lleve a cabo el balotaje presidencial en Argentina, millones de ciudadanos asistirán a los diferentes establecimientos para votar entre Javier Milei y Sergio Massa y así definir el futuro del país. Por ello, en la siguiente nota te compartimos el padrón electoral que el CNE compartió para que conozcas el lugar de votación.

¿DÓNDE VOTAR EN LA SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2023?

La Cámara Nacional Electoral (CNE) dio a conocer a toda la ciudadanía el padrón oficial con el objetivo que puedan saber todos los detalles del lugar de votación que les tocó para votar en estas elecciones. A continuación, te presentamos los pasos para que puedas consultar el lugar de sufragio:

Tendrás que ingresar a la página web de la CNE mediante este LINK .

. Luego deberás ingresar el número de documento, género y el código de validación.

Finalmente, el sistema brindará el nombre y dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden que le corresponde a cada persona.

Cabe recordar que, a pesar que el lugar de votación del balotaje mayormente es el mismo que de los anteriores, puede suceder que haya algunas modificaciones, por lo que es importante realizar una nueva consulta previo a los comicios de este domingo 19 de noviembre.

¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A VOTAR EN LA SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2023?

En este balotaje presidencial de la Argentina, el sufragio es universal, secreto y obligatorio, por lo que tendrán que asistir todas las personas que sean mayores de 18 años hasta los 70. Asimismo, aplica a los ciudadanos que están inscriptas en el padrón nacional electoral.

Mientras que los jóvenes de 16 y 18 años, el sufragio es opcional, al igual que entre los mayores de 70. Aunque, también se encuentran grupos sociales que por sus particularidad, están libres de votar en el día de las elecciones presidenciales.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO VOTAR EN LA SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2023?

De acuerdo con el artículo 125 del Código Electoral Nacional (CEN), los votantes mayores de 18 años y menores de 70 años que no logren probar la no emisión del voto en las elecciones, tendrán que pagar una multa de $ 50 hasta $ 500 pesos argentinos.

Por consiguiente, estas personas estarán incluidas en el Registro de infractores, por lo que no podrán ser designados para funciones o empleos públicos durante tres años. En caso de no cancelar la multa, no tendrá derecho a realizar ningún trámite en los diferentes organismos públicos por doce meses.