Una de las producciones argentinas más ambiciosas y polémicas en Argentina es Gran Hermano, un programa de televisión que pronto llegará a su final y que viene generando gran incertidumbre en la opinión público ya que algunos quieren que ya acabe pronto mientras que otros esperan que siga. ¿Qué es lo que se sabe sobre la final de este reality? En esta nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE LA FINAL DE GRAN HERMANO ARGENTINA 2023

Falta muy poco para que llegue la final de Gran Hermano Argentina, un programa que agrada y desagrada a varios en el país, debido a las controversias que se generan alrededor de esta.

El final de Gran Hermano Argentina es aún un misterio ya que la producción no dio una fecha específica para la gran final, aunque el evento está pactado para los últimos días de este mes. En un comienzo, se creía que el final sería el próximo 19 de marzo.

Sin embargo, datos off the record indican que el cierre podría pasarse para el domingo 26, algo que ha generado malestar en los participantes, quienes se encuentran aislados desde octubre de 2022.

Recordemos que Gran Hermano Argentina es televisado por Telefe y Pluto TV, aunque también se podría transmitir EN VIVO desde los diferentes cines del país.

Por último, en esta temporada son seis los participantes que aún se encuentran en busca del premio mayor que es $15.000.000.

QUÉ ES GRAN HERMANO ARGENTINA

Gran Hermano es un reality show producido por Banijay, franquicia argentina del programa neerlandés Big Brother, creado por John de Mol. Tuvo diez ediciones regulares desde 2001 y una edición con famosos, siendo primero emitido por Telefe hasta 2012, entre 2015 y 2016 se emitió por América TV. En 2022 regresó a su canal original Telefe. Salió al aire por primera vez el 10 de marzo de 2001.

Gran Hermano consiste en que, durante un tiempo aproximado de cuatro meses, un grupo de participantes intentará evitar las «nominaciones» efectuadas por ellos mismos y superar las eliminaciones que, periódicamente, la audiencia decide y así conseguir el premio final.

En 2022 se estrenó la décima temporada de Gran Hermano, la cual inició el 17 de octubre de dicho año y se emite en vivo por Telefe.

Gran Hermano hizo su debut en la televisión argentina el 10 de marzo de 2001 por Telefe bajo la producción de Endemol, quienes habían creado el formato en los Países Bajos.

Argentina fue el primer país latinoamericano en producir el formato de Gran Hermano, lo seguirían Big Brother Brasil, Big Brother México, Gran Hermano Colombia, Gran Hermano Ecuador y Gran Hermano del Pacífico (Ecuador, Chile y Perú).

Durante el año 2007 el programa Gran Hermano ha recibido fuertes críticas por parte de funcionarios políticos en Argentina, el entonces secretario de Cultura de la Nación, José Nun, en una entrevista al diario La Nación afirmó que el programa “es la jibarización del cerebro y del pensamiento humano. Yo no lo he visto en otros países y no sé si es tan malo, pero en la Argentina es una porquería. Me asombra que pueda tener tanto éxito… Para mí, la visión de Gran Hermano es una experiencia empobrecedora.”

La edición de Gran Hermano 2015 sufrió acusaciones de irregularidades de parte de muchos televidentes, en torno a la figura de Francisco Delgado, quien entró al juego envuelto en un escándalo mediático que involucraba a figuras de la farándula.

En la final de esta edición, cuando Francisco Delgado termina coronándose como el flamante ganador de Gran Hermano 2015, hubo inmediatamente denuncias de “fraude” en las redes sociales por parte de televidentes enojados que luego fueron levantadas por los principales sitios web de Argentina.

Sin embargo, otros televidentes de Gran Hermano sostuvieron que la votación fue leal, ya que ocurrieron algunos inconvenientes para ambos lados, como el ingreso de los votos al final de la misma. Además, los principales testigos de la votación final (madre del campeón, padre del subcampeón y escribano público) han dicho que todo fue muy transparente.