El mundo del fútbol sigue rindiendo cuentas ante la vigencia de Lionel Messi. Tras una actuación magistral donde el astro argentino brilló con un nuevo hat-trick en su debut en la Copa Mundial 2026, las repercusiones no tardaron en llegar. Quien tomó la palabra fue Vladimir Petković, el actual director técnico de la Selección de Argelia, quien dejó sensaciones encontradas en conferencia de prensa: por un lado, la resignación ante una polémica falta que pudo cambiar el rumbo del partido, y por el otro, la rendida admiración hacia el ocho veces ganador del Balón de Oro.

La polémica del partido: ¿Era expulsión para Lionel Messi?

El encuentro no estuvo exento de controversia. Una de las jugadas más comentadas de la jornada involucró directamente al ’10′ argentino en una acción al límite que muchos reclamaron como tarjeta roja directa. Lo que más llamó la atención de la prensa y los aficionados fue la ausencia de revisión por parte del VAR, una decisión arbitral que dejó conformes a muy pocos en el banco rival.

RASPA EL CAPITÁN: Messi fue con todo a presionar la salida de Argelia y cometió falta.



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Al ser consultado sobre si la jugada debió dejar a Argentina con un hombre menos, Petković prefirió mantener la calma, aunque no ocultó su descontento por lo evidente de la situación.

Qué dijo Vladimir Petković sobre la falta de Messi y el VAR

El estratega de Argelia fue tajante pero medido al hablar sobre la jugada que encendió las alarmas en el campo de juego. Sin querer entrar en suspensiones o sanciones retroactivas, el técnico dejó claro que la tecnología falló al no advertir la gravedad de la falta.

“En este momento, es inútil comentar sobre situaciones hipotéticas. Pero todos lo vimos, incluyéndome a mí. Después del partido, vi las imágenes, pero no quiero hablar mucho al respecto”, apuntó Vladimir Petković en conferencia de prensa sobre la falta.

"NO ESTÁS HABLANDO DE CUALQUIER JUGADOR VETERANO, SINO DE UN JUGADOR QUE HA GANADO EL BALÓN DE ORO 8 VECES".



✍️ Vladimir Petkovic, entrenador de Argelia



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Con estas declaraciones, el seleccionador cerró el capítulo de la queja arbitral, prefiriendo enfocarse en el factor puramente futbolístico que terminó desequilibrando el marcador.

Los elogios de Petković al hat-trick y la genialidad de Lionel Messi

Más allá de los reclamos, el entrenador de Argelia no escatimó en elogios para describir la exhibición de Messi, autor de un triplete que destrabó el encuentro. Para Petković, el nivel de lucidez que maneja el capitán argentino en los momentos de máxima tensión es lo que lo sigue diferenciando del resto de los mortales.

“La clase es indiscutible. No hablamos de un jugador cualquiera. Hablamos de un jugador que ha ganado el Balón de Oro ocho veces. Le ponemos las cosas fáciles para marcar goles, pero Lionel Messi, con su lucidez en los momentos cruciales del partido, lo hace todo con mucha más facilidad”, remarcó elogiando al ’10′ argentino.

El técnico reconoció que, si bien su equipo otorgó ciertas ventajas defensivas que facilitaron la tarea del atacante, la capacidad de Messi para resolver con simpleza lo que para otros es complejo es una virtud única en la historia del deporte.