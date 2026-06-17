La victoria de la Selección Argentina en su debut en la Copa Mundial 2026 dejó un sabor agridulce en el plano arbitral. A pesar del brillante triunfo de la ‘Albiceleste’, las redes sociales y la prensa internacional estallaron tras una polémica acción protagonizada por Lionel Messi, quien se salvó de una expulsión directa tras un durísimo pisotón sobre un defensor de Argelia. ¿Por qué no intervino el VAR?

El pisotón de Messi a Aïssa Mandi que encendió las alarmas

Corría el minuto 30 del primer tiempo en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Con Argentina ganando por la mínima diferencia gracias a un gol tempranero del propio Messi, el astro rosarino disputó un balón dividido con el experimentado defensor argelino Aïssa Mandi.

RASPA EL CAPITÁN: Messi fue con todo a presionar la salida de Argelia y cometió falta.



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En la inercia de la jugada, tras perder la estabilidad, el pie de Messi impactó de lleno y con los estoperoles abajo sobre la zona del gemelo y el tendón de Aquiles del futbolista africano. Mandi quedó tendido en el césped con evidentes muestras de dolor, lo que encendió de inmediato las alarmas en el banquillo de Argelia.

¿Por qué el VAR no revisó la jugada de expulsión?

El árbitro principal del encuentro, el polaco Szymon Marciniak, estuvo cerca de la acción y cobró la falta técnica de inmediato. Sin embargo, decidió no amonestar al capitán argentino ni mostrarle la tarjeta roja.

La gran controversia de la noche llegó desde la cabina del Video Assistant Referee (VAR). Según los primeros análisis arbitrales, el cuerpo tecnológico determinó que la acción no configuraba un “error claro, obvio y manifiesto” ni un juego brusco grave con intención de daño. Al considerarse un movimiento accidental producto de la caída, el VAR optó por el silencio y no llamó a Marciniak a la pantalla de revisión, desatando el reclamo airado del cuerpo técnico argelino.

Las disculpas de Lionel Messi y las reacciones en redes sociales

A pesar de la gravedad del impacto visual en las repeticiones de la transmisión oficial, la tensión disminuyó ligeramente en el campo gracias a la actitud del propio ’10′. Lionel Messi pidió disculpas inmediatamente a Mandi, ayudándolo a levantarse y dejando en claro que no existió mala intención en la jugada.

No obstante, el debate se trasladó con fuerza a las plataformas digitales. Cientos de aficionados y analistas deportivos compartieron las capturas del pisotón argumentando que, bajo el estricto reglamento de la FIFA para el Mundial 2026, cualquier contacto con esa fuerza desmedida en una zona tan vulnerable debió costar la expulsión directa del atacante.

Hat-trick histórico de Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026

Tras superar el susto de la polémica jugada, el partido se acomodó por completo para los vigentes campeones del mundo. Messi dejó atrás las críticas y firmó una actuación memorable al anotar un hat-trick histórico para sellar el 3-0 definitivo sobre Argelia.

Con estas tres anotaciones en el estreno mundialista, el capitán argentino no solo aseguró los primeros tres puntos para el equipo de Lionel Scaloni en la fase de grupos, sino que también alcanzó una cifra mítica al igualar al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, transformando una noche de tarjetas rojas en una nueva página dorada para su legado.