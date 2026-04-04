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Conoce aquí los resultados del sorteo de Loto Plus, que tiene un pozo estimado de $26.620.000.000. Además, consulta los resultados de los últimos sorteos.
Resultados Loto Plus del sábado 4 de abril
Felicitaciones a los ganadores.
Loto Tradicional
01 - 12 - 14 - 15 - 25 - 31
6 aciertos: $ 979.649.735.
Vacante
Loto Match
06 - 09 - 17 - 26 - 30 - 37
6 aciertos: $ 7.907.469.140.
Vacante.
Loto Desquite
02 - 07 - 14 - 23 - 24 - 44
6 aciertos: $ 83.869.840.
Vacante.
Loto Sale o Sale
02 - 17 - 19 - 25 - 32 - 38
5 aciertos: $ 39.243.352.
Empezó el sorteo.
¿Cómo se juega al Loto Plus?
El jugador selecciona seis números entre el cero y el cuarenta y cinco para participar en las modalidades Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale. Además, elige un número entre el cero y el nueve para la modalidad Multiplicador. Con una única apuesta, se participa en todas las modalidades del sorteo.
¿Cuándo se realizan los sorteos del Loto Plus?
Los sorteos se llevan a cabo los miércoles y sábados a las diez de la noche y se transmiten en vivo a través de YouTube.
¿Cuáles son los premios disponibles?
En las modalidades Tradicional y Match, se premian aciertos de seis, cinco o cuatro números. En Desquite, se entrega un premio único por acertar los seis números. La modalidad Sale o Sale otorga premios a quienes tengan la mayor cantidad de aciertos, descendiendo hasta encontrar ganadores. Por último, el Multiplicador duplica los premios si se acierta el Número Plus.
¿Qué es el Número Plus?
El Número Plus es un dígito entre el cero y el nueve que se elige al momento de hacer la apuesta. Este número permite participar en la modalidad Multiplicador, que incrementa los premios obtenidos en otras categorías.
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- ¿Cuáles son los medios de pago de los premios?
Los premios que se cobran en los puntos de venta se abonan en efectivo. Aquellos premios que se cobran en la sede de Lotería de la Ciudad se abonan mediante transferencia bancaria.
- ¿Cuál es el plazo para cobrar un premio?
La prescripción de los premios se encuentra establecida en el Reglamento de cada uno de los juegos y detallada en la Programación vigente de los mismos. Asimismo, se podrá encontrar la información en el ticket de apuesta.
- ¿Qué documentación debo presentar para cobrar un premio?
Para cobrar un premio en la sede de Lotería de la Ciudad es necesario que los apostadores presenten el Documento Nacional de Identidad y el ticket/recibo de la apuesta que ha resultado ganadora.
¿Cuándo se sortea el Loto Plus?
Todos los miércoles y sábados a las 22 horas en la sede de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
El pozo para la próxima jugada es de 26.620.000.000 de pesos.
¿Cómo se juega al Loto Plus?
Selecciona 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las cuatro modalidades. Además, hay que elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
¿Cuándo puedo cobrar un premio de Loto Plus?
Los premios de los juegos Loto Plus, Loto 5 Plus y Poceada de la Ciudad se habilitan para su cobro al día hábil siguiente de la realización del sorteo.
Los premios mayores a $1.333,34 (mil trescientos treinta y tres con treinta y tres centavos) de los juegos Loto Plus, Loto 5 Plus, La Grande de la Ciudad, Brinco, Raspa Ya y Quini 6, sufren un descuento del 28,5%. Dicho descuento se debe al gravamen a los premios establecido en la Ley N° 20 630.
¿Dónde me debo presentar para cobrar un premio?
En caso que un premio deba ser cobrado en la sede de Lotería de la Ciudad, los apostadores deben presentarse en la calle Santiago del Estero 126, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa solicitud de turno mediante nuestra página Web.
¿Cuál es el plazo para cobrar un premio de Loto Plus?
La prescripción de los premios se encuentra establecida en el Reglamento de cada uno de los juegos y detallada en la Programación vigente de los mismos. Asimismo, se podrá encontrar la información en el ticket de apuesta.
Revisa los resultados y números del Loto Plus de este sábado, que tiene un pozo estimado de $26.620.000.000
Revisa los resultados y números del Loto Plus de este sábado, que tiene un pozo estimado de $26.620.000.000
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