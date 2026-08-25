Conoce aquí los resultados del sorteo de Loto Plus, que tiene un pozo estimado de $ 22.232.000.000. Además, consulta los resultados de los últimos sorteos.
Resultados Loto Plus del miércoles 26 de agosto
18:49
- Los premios mayores a $1.333,34 (mil trescientos treinta y tres con treinta y tres centavos) de los juegos Loto Plus, Loto 5 Plus, La Grande de la Ciudad, Brinco, Raspa Ya y Quini 6, sufren un descuento del 28,5%. Dicho descuento se debe al gravamen a los premios establecido en la Ley N° 20 630.
18:49
- ¿DÓNDE ME DEBO PRESENTAR PARA COBRAR UN PREMIO?
- En caso que un premio deba ser cobrado en la sede de Lotería de la Ciudad, los apostadores deben presentarse en la calle Santiago del Estero 126, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa solicitud de turno mediante nuestra página Web.
18:48
- ¿CUÁL ES EL PLAZO PARA COBRAR UN PREMIO DE LOTO PLUS?
- La prescripción de los premios se encuentra establecida en el Reglamento de cada uno de los juegos y detallada en la Programación vigente de los mismos. Asimismo, se podrá encontrar la información en el ticket de apuesta.
18:37
Revisa los resultados y números del Loto Plus de este miércoles, que tiene un pozo estimado de $ 22.232.000.000 .
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Revisa los resultados y números del Loto Plus de este miércoles, que tiene un pozo estimado de $ 22.232.000.000 .
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