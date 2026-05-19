La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha comenzado y la expectativa por conocer a los jugadores que defenderán la corona de la Selección Argentina está en su punto más alto. Lionel Scaloni ya trabaja en el armado final del plantel, bajo un cronograma estricto dispuesto por la FIFA. Si quieres saber cuándo se revelará la nómina oficial, qué sorpresas se perfilan y quiénes integran la prelista de 55 futbolistas, en esta nota te contamos todos los detalles.

¿Cuándo presenta Lionel Scaloni la lista definitiva de la Selección Argentina?

La FIFA ha establecido un calendario riguroso para que las selecciones cierren sus planteles de cara a la Copa del Mundo. Lionel Scaloni tiene como fecha límite el próximo sábado 30 de mayo para recortar su nómina actual y entregar los 26 nombres definitivos que viajarán a la cita mundialista.

Sin embargo, los aficionados tendrán que esperar un par de días más para el anuncio general. La FIFA centralizará la información de todas las federaciones participantes y publicará de forma oficial todas las listas el martes 2 de junio, exactamente una semana antes del inicio del torneo.

De 55 a 26 jugadores

El reglamento de la FIFA exigió a los entrenadores la entrega de una nómina provisional extendida. El cuerpo técnico de la Albiceleste cumplió con este paso al presentar una prelista de 55 futbolistas. Esta primera convocatoria sirve como un escudo ante posibles lesiones de último momento y delinea las opciones que baraja Scaloni.

El gran desafío del comando técnico radicará en dejar fuera a 29 futbolistas en tiempo récord para consolidar el grupo final de 26 elegidos que buscarán el bicampeonato.

La prelista oficial de Argentina para el Mundial 2026: los 55 convocados por Scaloni

Esta es la lista completa de los 55 futbolistas reservados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la pre selección:

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Walter Benítez (Crystal Palace FC)

Facundo Cambeses (Racing Club)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Nicolás Capaldo (Hamburgo SV)

Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise)

Lucas Martínez Quarta (River Plate)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (SL Benfica)

Germán Pezzella (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)

Zaid Romero (Getafe CF)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Marcos Acuña (River Plate)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Volantes

Gabriel Rojas (Racing Club)

Máximo Perrone (Calcio Como 1907)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Guido Rodríguez (Valencia CF)

Aníbal Moreno (River Plate) - Baja reciente por lesión

Milton Delgado (Boca Juniors)

Alan Varela (FC Porto)

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Rodrigo De Paul (Inter de Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis Balompié)

Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)

Delanteros

Lionel Messi (Inter de Miami)

Nicolás Paz (Calcio Como 1907)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Tomás Aranda (Boca Juniors)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Alejandro Garnacho (Chelsea)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Matías Soulé (AS Roma)

Claudio Echeverri (Girona Fútbol Club)

Gianluca Prestianni (SL Benfica)

Santiago Castro (Bologna FC)

Lautaro Martínez (Internazionale de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Mateo Pellegrino (Parma Calcio)

El calendario de la Selección Argentina de cara al debut mundialista

Tras confirmarse la nómina de 26 representantes el 2 de junio, el combinado nacional viajará a Estados Unidos para afrontar la fase definitiva de entrenamientos y disputar dos encuentros preparatorios:

Sábado 6 de junio: Argentina vs. Honduras (Partido amistoso)

Argentina vs. Honduras (Partido amistoso) Martes 9 de junio: Argentina vs. Islandia (Partido amistoso)

Con el rodaje final completado, el plantel quedará concentrado para el inicio de la competencia oficial. La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio enfrentando a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, abriendo las acciones correspondientes al Grupo J, zona que comparte también con Austria y Jordania.