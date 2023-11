¿Quién ganará la segunda vuelta electoral en Argentina, según las encuestas? Milei o Massa

Son más de 35 millones de argentinos que tendrán que acercarse a los diferentes establecimientos este domingo 19 de noviembre, pues definirán el futuro del país entre Javier Milei y Sergio Massa. Ante ello, previo al evento político algunas encuestadoras revelaron cifras sobre quién va primero en estos comicios electorales.

¿QUIÉN VA GANANDO LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL, SEGÚN LAS ENCUESTAS?

Hace unos días, las diferentes casas de encuestas presentaron las últimas cifras con miras a la segunda vuelta electoral de Argentina que ponen en evidencia los distintos escenarios para Javier Milei y Sergio Massa. Por consiguiente, te presentamos los números que arrojaron las encuestas:

Celag:

La encuesta que se realizó entre el 1 y 8 de noviembre da como resultado a Sergio Massa (46,7%) y (45,3%) Javier Milei.

Atlas Intel:

El sondeo que se llevó a cabo entre el 1 y 3 de noviembre da como resultado a Javier Milei (48,5%) y (44,7%) Sergio Massa.

Proyección Consultores:

La encuesta realizada entre el 1 y 6 de noviembre da como resultado a Javier Milei (44,6%) y (42,9%) Sergio Massa.

Cb Consultora Opinión Pública:

El sondeo hecho entre el 2 y 4 de noviembre da como resultado a Javier Milei (46,3%) y (43,1%) Sergio Massa.

Circuitos Consultora:

El sondeo elaborada entre el 6 y 8 de noviembre da como resultado a Sergio Massa (44,2%) y (42,1%) Javier Milei.

¿DÓNDE VOTAR EN LA SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2023?

La Cámara Nacional Electoral (CNE) dio a conocer a toda la ciudadanía el padrón oficial con el objetivo que puedan saber todos los detalles del lugar de votación que les tocó para votar en estas elecciones. A continuación, te presentamos los pasos para que puedas consultar el lugar de sufragio:

Tendrás que ingresar a la página web de la CNE mediante este LINK.

Luego deberás ingresar el número de documento, género y el código de validación.

Finalmente, el sistema brindará el nombre y dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden que le corresponde a cada persona.

Cabe recordar que, a pesar que el lugar de votación del balotaje mayormente es el mismo que de los anteriores, puede suceder que haya algunas modificaciones, por lo que es importante realizar una nueva consulta previo a los comicios de este domingo 19 de noviembre.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO VOTAR EN LA SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2023?

De acuerdo con el artículo 125 del Código Electoral Nacional (CEN), los votantes mayores de 18 años y menores de 70 años que no logren probar la no emisión del voto en las elecciones, tendrán que pagar una multa de $ 50 hasta $ 500 pesos argentinos.

Por consiguiente, estas personas estarán incluidas en el Registro de infractores, por lo que no podrán ser designados para funciones o empleos públicos durante tres años. En caso de no cancelar la multa, no tendrá derecho a realizar ningún trámite en los diferentes organismos públicos por doce meses.