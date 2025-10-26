Este domingo 26 de octubre se celebran las Elecciones Legislativas 2025 en Argentina. En esta ocasión, los ciudadanos argentinos elegirán parte de los miembros del Congreso. Estos comicios resultan de gran importancia en un contexto en el que el país atraviesa una crisis económica y se cuenta con una agenda de un gobierno ultraliberal del actual presidente, Javier Milei, respaldado por un inédito salvavidas financiero de Estados Unidos.

Los resultados de estas votaciones son determinantes ya que se revelará si Milei encuentra oposición o sostén a la agenda planteada para su segunda mitad de gobierno. A su vez, se podrá conocer si el Congreso será oposición o aliado del Legislativo para los decretos y reformas que se buscan aprobar en los próximos años. Cabe recalcar que estas Elecciones Legislativas permitirán elegir a 127 de los 257 diputados y 24 de los 72 senadores.

Los comicios iniciaron a las 8:00 a.m. (hora local de Argentina) y finalizarán a las 9:00 p.m. (hora local de Argentina). Los primeros resultados de las Elecciones se darán a conocer tres horas después del cierre de urnas.