Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3364 del domingo 12 de abril
¿Se pueden hacer jugadas anticipadas?
Para las jugadas anticipadas cada provincia se rige según su modo de comercialización.
En Santa Fe, puntualmente es posible jugar hasta 9 Quini 6 anticipados.
¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Quini 6?
El derecho a cobrar un premio obtenido en el Quini 6, caduca luego de los quince días hábiles a partir del día siguiente al del sorteo en el que se ganó el premio en cuestión.
¿Cuáles son los números más frecuentes aparecidos en el Quini 6?
• 06: apareció 614 veces
• 09: apareció 622 veces
• 11: apareció 615 veces
• 14: apareció 617 veces
• 17: apareció 672 veces
• 21: apareció 613 veces
• 24: apareció 654 veces
• 33: apareció 619 veces
• 37: apareció 671 veces
• 39: apareció 616 veces
¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.
Modalidades de apuestas y valores
• Tradicional y La Segunda ($500)
• Revancha (adicional $300)
• Siempre Sale (adicional $300)
¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
Controla tus resultados del sorteo 3364 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $6'600 millones .
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• Quini 6: resultados del miércoles 8 de abril