Redacción EC

Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3341 del miércoles 21 de enero

17:52

¿Qué días y a qué hora se juega?

Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas de Argentina.

17:51

¿Dónde poder seguir en vivo el sorteo del Quini 6?

El sorteo se puede seguir desde distintas señales de televisión, como RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 de Paraná y la TV Pública. Además, habrá transmisión por streaming desde el canal oficial de YouTube del Quini 6.

17:50

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

17:50

¿Se pueden hacer jugadas anticipadas?

Para las jugadas anticipadas cada provincia se rige según su modo de comercialización.

En Santa Fe, puntualmente es posible jugar hasta 9 Quini 6 anticipados.

17:49

¿Cómo se juega el Quini 6?

Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.

17:49

¿Cuáles son las modalidades de apuesta?

Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.

17:48

Modalidades de apuestas y valores

• Tradicional y La Segunda ($500)

• Revancha (adicional $300)

• Siempre Sale (adicional $300)

17:48

Controla tus resultados del sorteo 3341 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $12.200 millones.

Quini 6: resultados del domingo 18 de diciembre

