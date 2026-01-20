Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3341 del miércoles 21 de enero
¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas de Argentina.
¿Dónde poder seguir en vivo el sorteo del Quini 6?
El sorteo se puede seguir desde distintas señales de televisión, como RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 de Paraná y la TV Pública. Además, habrá transmisión por streaming desde el canal oficial de YouTube del Quini 6.
Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.
¿Se pueden hacer jugadas anticipadas?
Para las jugadas anticipadas cada provincia se rige según su modo de comercialización.
En Santa Fe, puntualmente es posible jugar hasta 9 Quini 6 anticipados.
¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
Modalidades de apuestas y valores
• Tradicional y La Segunda ($500)
• Revancha (adicional $300)
• Siempre Sale (adicional $300)
Controla tus resultados del sorteo 3341 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $12.200 millones.
