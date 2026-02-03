Redacción EC
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3345 del miércoles 4 de febrero

Próximo pozo del Quini 6

  • El próximo pozo del sorteo 3.345 del Quini 6 se realizará el miércoles 4 de febrero a las 21.15. Pozo estimado: $14.650.000.000
¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

¿Qué días y a qué hora se juega?

Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas de Argentina.

¿Cómo se juega el Quini 6?

Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta?

Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.

Modalidades de apuestas y valores

• Tradicional y La Segunda ($500)

• Revancha (adicional $300)

• Siempre Sale (adicional $300)

Controla tus resultados del sorteo 3345 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $14.650 millones.

