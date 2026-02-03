Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3345 del miércoles 4 de febrero
20:28
Próximo pozo del Quini 6
- El próximo pozo del sorteo 3.345 del Quini 6 se realizará el miércoles 4 de febrero a las 21.15. Pozo estimado: $14.650.000.000
20:28
¿Hasta qué hora se puede jugar?
Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.
20:27
¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas de Argentina.
20:27
¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
20:26
¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
20:26
Modalidades de apuestas y valores
• Tradicional y La Segunda ($500)
• Revancha (adicional $300)
• Siempre Sale (adicional $300)
20:26
Controla tus resultados del sorteo 3345 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $14.650 millones.
