Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3351 del miércoles 25 de febrero
- Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.
- ¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas de Argentina.
- ¿Cuál es el pozo estimado para el sorteo del miércoles 25 de febrero?
- El pozo estimado es de $11.300.000.000.
- ¿Qué representa el Pozo Extra?
Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.
- ¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicion
- Modalidades de apuestas y valores
• Tradicional y La Segunda ($500)
• Revancha (adicional $300)
• Siempre Sale (adicional $300)
Controla tus resultados del sorteo 3351 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $11.300 millones.
