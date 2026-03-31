Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3361 del miércoles 1 de abril
En esta edición, el pozo acumulado llega a los $4.000 millones.
Según informaron, estos serán los pozos de cada categoría:
-Tradicional Primer Sorteo: $1.480.000.000
-Tradicional La Segunda: $1.480.000.000
-La Revancha: $600.000.000
-El Quini Siempre Sale: $285.000.000
-Sorteo Extra: $155.000.000
¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas de Argentina.
Actualmente, el ticket del Quini 6 tiene un valor base de $1.500. Ese precio incluye la modalidad Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini). Por otra parte, la modalidad Revancha sale $750. Por último, el Siempre Sale también tiene un valor de $750, con lo que se llega a un total de $3.000 por cada boleto.
¿Cómo jugar el Quini 6?
Para jugar al Quini 6, el apostador elige seis números entre el 00 y el 45. Son los mismos en todas las categorías. Es un juego poceado, esto quiere decir que el monto que se ofrece en premios es variable y corresponde a un porcentaje de lo recaudado.
Modalidades de apuestas y valores
• Tradicional y La Segunda ($500)
• Revancha (adicional $300)
• Siempre Sale (adicional $300)
¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
Controla tus resultados del sorteo 3361 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $4'000 millones .
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