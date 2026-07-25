Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3394 del domingo 26 de julio
- El monto total estimado de $ 10.100 millones se divide en diferentes pozos individuales según cada categoría de juego.
La distribución oficial de los montos proyectados para cada modalidad de apuesta es la siguiente:
- Tradicional Primer Sorteo: presenta un monto estimado de $ 5.540.000.000
- La Segunda: ofrece un pozo acumulado de $ 2.790.000.000
- Revancha: proyecta un premio de $ 1.080.000.000
- Siempre Sale: asegura una base de $ 490.000.000
- Extra: contempla una suma de $ 200.000.000
- ¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas de Argentina.
- ¿Qué lo hace diferente a otros juegos de azar?
El Quini 6 se distingue por sus elevados pozos, la posibilidad de elegir distintas modalidades y su accesibilidad en cualquier agencia de lotería del país. Su trayectoria de más de tres décadas también lo posiciona como un referente en Argentina.
- ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Quini 6?
El derecho a cobrar un premio obtenido en el Quini 6, caduca luego de los quince días hábiles a partir del día siguiente al del sorteo en el que se ganó el premio en cuestión.
- Modalidades de apuestas y valores
- • Tradicional y La Segunda ($500)
- • Revancha (adicional $300)
- • Siempre Sale (adicional $300)
- ¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
- Controla tus resultados del sorteo 3394 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $10'100 millones .
• Quini 6: resultados del miércoles 22 de julio