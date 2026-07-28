Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3395 del miércoles 29 de julio
- ¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas de Argentina.
- ¿Qué lo hace diferente a otros juegos de azar?
El Quini 6 se distingue por sus elevados pozos, la posibilidad de elegir distintas modalidades y su accesibilidad en cualquier agencia de lotería del país. Su trayectoria de más de tres décadas también lo posiciona como un referente en Argentina.
- ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Quini 6?
El derecho a cobrar un premio obtenido en el Quini 6, caduca luego de los quince días hábiles a partir del día siguiente al del sorteo en el que se ganó el premio en cuestión.
- Modalidades de apuestas y valores
• Tradicional y La Segunda ($500)
• Revancha (adicional $300)
• Siempre Sale (adicional $300)
- ¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
Controla tus resultados del sorteo 3395 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $10'150 millones .
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