Por Redacción EC
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3397 del miércoles 5 de agosto
18:04
- ¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
18:04
- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
18:02
- Controla tus resultados del sorteo 3397 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $12'000 millones .
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