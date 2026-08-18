Por Redacción EC
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3401 del miércoles 19 de agosto
14:58
- ¿Cuándo se sortea el Quini 6?
- Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15. Estos sorteos son transmitidos por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
14:53
- La distribución oficial de los montos proyectados para cada modalidad de apuesta es la siguiente:
- Tradicional Primer Sorteo: presenta un monto estimado de $ 1.150.000.000
- La Segunda: ofrece un pozo acumulado de $ 1.180.000.000
- Revancha: proyecta un premio de $ 4.420.000.000
- Siempre Sale: asegura una base de $ 400.000.000
- Extra: contempla una suma de $ 200.000.000
14:52
- ¿Qué días y a qué hora se juega?
- Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas de Argentina.
14:49
- Modalidades de apuestas y valores
- • Tradicional y La Segunda ($500)
- • Revancha (adicional $300)
- • Siempre Sale (adicional $300)
14:48
- ¿Cómo se juega el Quini 6?
- Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
14:48
- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
14:47
Controla tus resultados del sorteo 3401 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $7'350 millones .
Seguir temas
Controla tus resultados del sorteo 3401 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $7'350 millones .
• Quini 6: resultados del domingo 16 de agosto