Por Redacción EC
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3403 del miércoles 26 de agosto
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- Este miércoles se realiza un nuevo sorteo del Quini 6. En esta edición, el pozo acumulado llega a los $8.500 millones.
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- ¿Cuándo se sortea el Quini 6?
- Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15. Estos sorteos son transmitidos por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
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- ¿Qué días y a qué hora se juega?
- Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas de Argentina.
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- Modalidades de apuestas y valores
- • Tradicional y La Segunda ($500)
- • Revancha (adicional $300)
- • Siempre Sale (adicional $300)
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- ¿Cómo se juega el Quini 6?
- Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
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- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
- Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
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Controla tus resultados del sorteo 3403 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $8'500 millones .
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Controla tus resultados del sorteo 3403 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $8'500 millones .
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