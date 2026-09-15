Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3409 del miércoles 16 de septiembre
El próximo sorteo del Quini 6 llegará con un pozo acumulado estimado en $15.250 millones.
La cifra se alcanzó después de una jornada sin ganadores en las tres modalidades principales y quedará en juego este miércoles 16 de septiembre, cuando se realice el concurso número 3409 en la ciudad de Santa Fe.
- ¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas de Argentina.
- Modalidades de apuestas y valores
• Tradicional y La Segunda ($500)
• Revancha (adicional $300)
• Siempre Sale (adicional $300)
¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
Controla tus resultados del sorteo 3409 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $15.250 millones.
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