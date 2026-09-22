Por Redacción EC
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3411 del miércoles 23 de septiembre
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- El próximo sorteo del Quini 6 que organiza la Lotería de Santa Fe pondrá en juego este miércoles es de 6.300 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.
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- Modalidades de apuestas y valores
- • Tradicional y La Segunda ($500)
- • Revancha (adicional $300)
- • Siempre Sale (adicional $300)
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- ¿Cómo se juega el Quini 6?
- Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
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- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
- Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
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- Controla tus resultados del sorteo 3411 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $6.300 millones de pesos.
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