Por Redacción EC
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3415 del miércoles 7 de octubre
22:09
- Este es el pozo estimado para el miércoles 7 de octubre.
22:07
- ¿Cómo jugar Quini 6 antes del límite comercial?
- Los apostadores que decidan participar deben seleccionar seis números, entre el 00 y el 45, en cualquier terminal habilitada, asegurándose de validar la jugada antes de las 19:30 del miércoles, momento en el que el sistema central cierra la recepción de cupones para el procesamiento de datos.
22:07
- ¿Qué días y a qué hora se juega?
- Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.
22:06
- Modalidades de apuestas y valores
- • Tradicional y La Segunda ($2000)
- • Revancha (adicional $1000, total $ 3000)
- • Siempre Sale (adicional $1000, total $ 4000)
22:05
- ¿Cómo se juega el Quini 6?
- Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
22:05
- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
- Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
22:04
Controla tus resultados del sorteo 3415 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $10' 100 millones .
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Controla tus resultados del sorteo 3415 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $10' 100 millones .
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