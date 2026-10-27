Por Redacción EC
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3421 del miércoles 28 de octubre
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- POZO ACUMULADO: $4.400.000.000. Será el sorteo número 3421 de Quini 6
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- ¿Cuándo se realizan los sorteos del Quini 6?
- Los sorteos tienen lugar los miércoles y domingos a las nueve y cuarto de la noche. Pueden seguirse en vivo por distintos canales de televisión, como RTS Santa Fe, IP Noticias, y Telefe Santa Fe, además de la cuenta oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
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- ¿Hasta qué hora se puede jugar al Quini 6?
- Las apuestas pueden realizarse hasta las siete de la tarde los miércoles y hasta las ocho y media de la noche los domingos, justo antes de los sorteos.
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- ¿Cómo se juega el Quini 6?
- Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
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- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
- Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
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- Modalidades de apuestas y valores
- • Tradicional y La Segunda ($2000)
- • Revancha (adicional $1000, total $ 3000)
- • Siempre Sale (adicional $1000, total $ 4000)
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Controla tus resultados del sorteo 3421 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $4.400 millones .
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