Por Redacción EC
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3410 del domingo 20 de septiembre
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- El próximo sorteo del Quini 6 que organiza la Lotería de Santa Fe pondrá en juego este domingo 14.700 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.
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- ¿Qué días y a qué hora se juega?
- Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas de Argentina.
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- Modalidades de apuestas y valores
- • Tradicional y La Segunda ($500)
- • Revancha (adicional $300)
- • Siempre Sale (adicional $300)
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- ¿Cómo se juega el Quini 6?
- Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
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- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
- Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
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Controla tus resultados del sorteo 3410 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $14.700 millones.
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Controla tus resultados del sorteo 3410 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $14.700 millones.
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