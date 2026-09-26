Por Redacción EC
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3412 del domingo 27 de septiembre
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- ¿Cuánto te descuenta en el Quini 6?
- En el Quini 6, la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe es responsable de realizar las retenciones impositivas según las leyes N° 20.630, 23.351 y 24.800.
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- ¿Qué necesito para cobrar el Quini 6?
- Para cobrar un premio del Quini 6, necesitas presentar el duplicado de tu cupón de marcación manual o el ticket original ganador en buen estado.
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El próximo sorteo del Quini 6 que organiza la Lotería de Santa Fe pondrá en juego este domingo 7.200 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.
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- ¿Qué días y a qué hora se juega?
- Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas de Argentina.
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- Modalidades de apuestas y valores
• Tradicional y La Segunda ($500)
• Revancha (adicional $300)
• Siempre Sale (adicional $300)
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- ¿Cómo se juega el Quini 6?
- Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
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- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
- Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
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Controla tus resultados del sorteo 3412 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $7.200 millones.
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Controla tus resultados del sorteo 3412 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $7.200 millones.
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