Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3294 del domingo 10 de agosto

22:25

¿Se pueden hacer jugadas anticipadas?

Para las jugadas anticipadas cada provincia se rige según su modo de comercialización.

En Santa Fe, puntualmente es posible jugar hasta 9 Quini 6 anticipados.

22:25

¿Qué días y a qué hora se juega?

Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.

22:25

Modalidades de apuestas y valores

•  Tradicional y La Segunda ($500)

•  Revancha (adicional $300)

•  Siempre Sale (adicional $300)

22:25

¿Cómo se juega el Quini 6?

Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.

22:25

¿Cuáles son las modalidades de apuesta?

Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.

22:24

Controla tus resultados del sorteo 3294 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $8.500 millones.

