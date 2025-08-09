Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3294 del domingo 10 de agosto
¿Se pueden hacer jugadas anticipadas?
Para las jugadas anticipadas cada provincia se rige según su modo de comercialización.
En Santa Fe, puntualmente es posible jugar hasta 9 Quini 6 anticipados.
¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.
Modalidades de apuestas y valores
• Tradicional y La Segunda ($500)
• Revancha (adicional $300)
• Siempre Sale (adicional $300)
¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
Controla tus resultados del sorteo 3294 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $8.500 millones.
