Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3386 del domingo 28 de junio
¿Se pueden hacer jugadas anticipadas?
Para las jugadas anticipadas cada provincia se rige según su modo de comercialización.
En Santa Fe, puntualmente es posible jugar hasta 9 Quini 6 anticipados.
¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
¿Cuándo se sortea el Quini 6?
Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 horas, y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación. Desde su creación en 1988, el Quini 6 es organizado por la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe.
Modalidades de apuestas y valores actualizados
• Tradicional ($1500)
• Revancha (adicional $750)
• Siempre Sale (adicional $750)
¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Quini 6?
El derecho a cobrar un premio obtenido en el Quini 6, caduca luego de los quince días hábiles a partir del día siguiente de realizado el sorteo.
Controla tus resultados del sorteo 3386 del Quini 6 del domingo 28 de junio de 2026 y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $ 9.580 millones.
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• Quini 6: resultados del miércoles 24 de junio