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Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Por Redacción EC
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3375 del miércoles 20 de mayo
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- ¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas de Argentina.
15:02
- ¿Cuándo se sortea el Quini 6?
Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 horas, y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación. Desde su creación en 1988, el Quini 6 es organizado por la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe.
15:02
- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
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- Modalidades de apuestas y valores actualizados
• Tradicional ($1500)
• Revancha (adicional $750)
• Siempre Sale (adicional $750)
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- Controla tus resultados del sorteo 3375 del Quini 6 del miércoles 20 de mayo de 2026 y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $10.850 millones .
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