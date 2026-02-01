Redacción EC
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3344 del domingo 1 de febrero

¿Qué documentación debo presentar?

Para cobrar un premio en la sede de Lotería de la Ciudad es necesario que los apostadores presenten el Documento Nacional de Identidad y el ticket/recibo de la apuesta que ha resultado ganadora.

¿Qué días y a qué hora se juega?

Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas de Argentina.

¿Cómo se juega el Quini 6?

Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta?

Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.

Modalidades de apuestas y valores

• Tradicional y La Segunda ($500)

• Revancha (adicional $300)

• Siempre Sale (adicional $300)

Controla tus resultados del sorteo 3344 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $14.200 millones.

• Quini 6: resultados del miércoles 28 de enero

