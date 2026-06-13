Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3382 del domingo 14 de junio
- ¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
- ¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas de Argentina.
- ¿Cuándo se sortea el Quini 6?
Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 horas, y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación. Desde su creación en 1988, el Quini 6 es organizado por la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe.
- ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Quini 6?
El derecho a cobrar un premio obtenido en el Quini 6, caduca luego de los quince días hábiles a partir del día siguiente de realizado el sorteo.
- Modalidades de apuestas y valores actualizados
• Tradicional ($1500)
• Revancha (adicional $750)
• Siempre Sale (adicional $750)
Controla tus resultados del sorteo 3382 del Quini 6 del domingo 14 de junio de 2026 y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $6.650 millones.
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• Quini 6: resultados del miércoles 10 de junio