Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de azar poceado, donde los premios dependen de un porcentaje de lo recaudado. Este juego pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y, desde su creación en 1988, se ha convertido en uno de los favoritos de los argentinos.

¿Qué días y a qué hora se juega?

Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.

Modalidades de apuestas y valores

• Tradicional y La Segunda ($500)

• Revancha (adicional $300)

• Siempre Sale (adicional $300)

¿Cómo se juega el Quini 6?

Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta?

Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.

Controla tus resultados del sorteo 3318 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $8.200 millones.

