Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3388 del domingo 5 de julio
- ¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
- ¿Cuándo se sortea el Quini 6?
Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 horas, y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación. Desde su creación en 1988, el Quini 6 es organizado por la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe.
- Modalidades de apuestas y valores actualizados
• Tradicional ($1500)
• Revancha (adicional $750)
• Siempre Sale (adicional $750)
- ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Quini 6?
El derecho a cobrar un premio obtenido en el Quini 6, caduca luego de los quince días hábiles a partir del día siguiente de realizado el sorteo.
Controla tus resultados del sorteo 3388 del Quini 6 del domingo 5 de julio de 2026 y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $ 11.250 millones.
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• Quini 6: resultados del miércoles 1 de julio.