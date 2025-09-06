Redacción EC
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3302 del domingo 7 de septiembre

20:40

¿Qué días y a qué hora se juega?

Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.

20:39

Modalidades de apuestas y valores

•  Tradicional y La Segunda ($500)

•  Revancha (adicional $300)

•  Siempre Sale (adicional $300)

20:39

¿Cómo se juega el Quini 6?

Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.

20:39

¿Cuáles son las modalidades de apuesta?

Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.

20:39

Controla tus resultados del sorteo 3302 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $4.700.millones.

Quini 6: resultados del miércoles 3 de septiembre.

