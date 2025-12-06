Redacción EC
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3328 del domingo 7 de diciembre

22:42

Este es el pozo estimado para el domingo 7 de diciembre.

22:41

¿Cuáles son los números más frecuentes aparecidos en el Quini 6?

• 06: apareció 614 veces

• 09: apareció 622 veces

• 11: apareció 615 veces

• 14: apareció 617 veces

• 17: apareció 672 veces

• 21: apareció 613 veces

• 24: apareció 654 veces

• 33: apareció 619 veces

• 37: apareció 671 veces

• 39: apareció 616 veces

22:41

¿Qué días y a qué hora se juega?

Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.

22:41

Modalidades de apuestas y valores

• Tradicional y La Segunda ($500)

• Revancha (adicional $300)

• Siempre Sale (adicional $300)

22:41

¿Cómo se juega el Quini 6?

Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.

22:41

¿Cuáles son las modalidades de apuesta?

Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.

22:40

Controla tus resultados del sorteo 3328 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $16'200 millones.

• Quini 6: resultados del miércoles 3 de diciembre

