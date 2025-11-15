Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3320 resultados del domingo 16 de noviembre
No te pierdas la emoción en vivo. El sorteo de Quini 6 se realiza este domingo 16 de noviembre 2025 a partir de las 21:15 horas desde la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe.
Puedes seguir la transmisión en vivo a través de los siguientes canales oficiales:
- RTS Santa Fe
- IP Noticias
- Telefe Santa Fe
- Canal 9 de Paraná
- Por streaming en la cuenta oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
El próximo sorteo del Quini 6, el 3320, se realizará este domingo 16 de noviembre de 2025, a las 21.15, en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. El sorteo tendrá un pozo de alrededor de $11.150.000 de pesos.
Las apuestas para Quini 6 se realizan exclusivamente en las agencias de lotería autorizadas de todo el país. Al momento de jugar, asegúrate de recibir tu ticket, que será indispensable para acreditar cualquier premio. Tener en cuenta que el plazo para reclamar tu premio es de siete días a partir de la fecha del sorteo.
¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.
Modalidades de apuestas y valores
• Tradicional y La Segunda ($500)
• Revancha (adicional $300)
• Siempre Sale (adicional $300)
¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
Controla tus resultados del sorteo 3320 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $11.150 millones de pesos.
• Quini 6: resultados del miércoles 12 de noviembre