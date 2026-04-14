Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3365 del miércoles 15 de abril
- Según informaron, estos serán los pozos de cada categoría:
-Tradicional Primer Sorteo: $2.400.000.000
-Tradicional La Segunda: $830.000.000
-La Revancha: $1.970.000.000
-El Quini Siempre Sale: $295.000.000
-Sorteo Extra: $155.000.000
- ¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas de Argentina.
- ¿Se pueden hacer jugadas anticipadas?
Para las jugadas anticipadas cada provincia se rige según su modo de comercialización.
En Santa Fe, puntualmente es posible jugar hasta 9 Quini 6 anticipados.
- ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Quini 6?
El derecho a cobrar un premio obtenido en el Quini 6, caduca luego de los quince días hábiles a partir del día siguiente al del sorteo en el que se ganó el premio en cuestión.
- Modalidades de apuestas y valores
• Tradicional y La Segunda ($1500)
• Revancha (adicional $750)
• Siempre Sale (adicional $750)
- Se llega a un total de $3.000 por cada boleto.
- ¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
Controla tus resultados del sorteo 3365 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $5'650 millones .
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