Por Redacción EC
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3419 del miércoles 21 de octubre
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- Según informaron, estos serán los pozos de cada categoría:
- -Tradicional Primer Sorteo: $1.100.000.000
- -Tradicional La Segunda: $1.165.000.000
- -La Revancha: $4.755.000.000
- -El Quini Siempre Sale: $380.000.000
- -Sorteo Extra: $200.000.000
20:06
- ¿Qué días y a qué hora se juega?
- Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas de Argentina.
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- ¿Cuándo se realizan los sorteos del Quini 6?
- Los sorteos tienen lugar los miércoles y domingos a las nueve y cuarto de la noche. Pueden seguirse en vivo por distintos canales de televisión, como RTS Santa Fe, IP Noticias, y Telefe Santa Fe, además de la cuenta oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
20:05
- Modalidades de apuestas y valores
- • Tradicional y La Segunda ($2000)
- • Revancha (adicional $1000, total $ 3000)
- • Siempre Sale (adicional $1000, total $ 4000)
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- ¿Cómo se juega el Quini 6?
- Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
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- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
- Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
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Controla tus resultados del sorteo 3419 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $7'600 millones .
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