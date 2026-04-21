Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3367 del miércoles 22 de abril
- ¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas de Argentina.
- ¿Hasta qué hora se puede jugar al Quini 6?
Las apuestas pueden realizarse hasta las siete de la tarde los miércoles y hasta las ocho y media de la noche los domingos, justo antes de los sorteos.
- ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Quini 6?
El derecho a cobrar un premio obtenido en el Quini 6, caduca luego de los quince días hábiles a partir del día siguiente al del sorteo en el que se ganó el premio en cuestión.
Según informaron, estos serán los pozos de cada categoría:
- -Tradicional Primer Sorteo: $830.000.000
- -Tradicional La Segunda: $830.000.000
- -La Revancha: $2.790.000.000
- -El Quini Siempre Sale: $295.000.000
- -Sorteo Extra: $155.000.000
Actualmente, el ticket del Quini 6 tiene un valor base de $1.500. Ese precio incluye la modalidad Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini). Por otra parte, la modalidad Revancha sale $750. Por último, el Siempre Sale también tiene un valor de $750, con lo que se llega a un total de $3.000 por cada boleto.
- ¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
- ¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
Controla tus resultados del sorteo 3367 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $4'900 millones .
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