Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto
Este es el pozo estimado para el miércoles 13 de agosto.
¿Cuáles son los números más frecuentes aparecidos en el Quini 6?
• 06: apareció 614 veces
• 09: apareció 622 veces
• 11: apareció 615 veces
• 14: apareció 617 veces
• 17: apareció 672 veces
• 21: apareció 613 veces
• 24: apareció 654 veces
• 33: apareció 619 veces
• 37: apareció 671 veces
• 39: apareció 616 veces
¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.
Modalidades de apuestas y valores
• Tradicional y La Segunda ($500)
• Revancha (adicional $300)
• Siempre Sale (adicional $300)
¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
Controla tus resultados del sorteo 3295 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $3'400 millones.
Controla tus resultados del sorteo 3295 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $3'400 millones.
• Quini 6: resultados del domingo 10 de agosto