Redacción EC
Redacción EC

Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3295 del miércoles 13 de agosto

18:32

Este es el pozo estimado para el miércoles 13 de agosto.

18:30

¿Cuáles son los números más frecuentes aparecidos en el Quini 6?

• 06: apareció 614 veces

• 09: apareció 622 veces

• 11: apareció 615 veces

• 14: apareció 617 veces

• 17: apareció 672 veces

• 21: apareció 613 veces

• 24: apareció 654 veces

• 33: apareció 619 veces

• 37: apareció 671 veces

• 39: apareció 616 veces

18:28

¿Qué días y a qué hora se juega?

Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.

18:27

Modalidades de apuestas y valores

•  Tradicional y La Segunda ($500)

•  Revancha (adicional $300)

•  Siempre Sale (adicional $300)

18:27

¿Cómo se juega el Quini 6?

Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.

18:25

¿Cuáles son las modalidades de apuesta?

Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.

18:25

Controla tus resultados del sorteo 3295 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $3'400 millones.

Quini 6: resultados del domingo 10 de agosto

TAGS