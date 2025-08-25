Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3298 del domingo 24 de agosto
Revisa aquí todos los resultados del sorteo 3298 de Quini 6.
RESULTADOS: PREMIO EXTRA
RESULTADOS: EL TRADICIONAL DEL QUINI 6
04 - 05 - 08 - 09 - 12 - 44
El pozo quedó vacante.
RESULTADOS: LA SEGUNDA DEL QUINI 6
06 - 07 - 09 - 22 - 25 - 34
El pozo quedó vacante.
RESULTADOS: LA REVANCHA DEL QUINI 6
14 - 15 - 20 - 26 - 41 - 44
El pozo quedó vacante.
RESULTADOS: SIEMPRE SALE DEL QUINI 6
26 - 30 - 33 - 35 - 40 - 44
10 ganadores con 5 aciertos, que se llevan $26.508.108.
¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.
¿Cuáles son los números más frecuentes aparecidos en el Quini 6?
• 06: apareció 614 veces
• 09: apareció 622 veces
• 11: apareció 615 veces
• 14: apareció 617 veces
• 17: apareció 672 veces
• 21: apareció 613 veces
• 24: apareció 654 veces
• 33: apareció 619 veces
• 37: apareció 671 veces
• 39: apareció 616 veces
¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
Modalidades de apuestas y valores
• Tradicional y La Segunda ($500)
• Revancha (adicional $300)
• Siempre Sale (adicional $300)
¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio de Quini 6?
El derecho a cobrar un premio obtenido en el Quini 6, caduca luego de los quince días hábiles a partir del día siguiente al del sorteo en el que se ganó el premio en cuestión.
¿Qué es el Quini 6?
El Quini 6 es un juego de azar poceado, donde los premios dependen de un porcentaje de lo recaudado. Este juego pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y, desde su creación en 1988, se ha convertido en uno de los favoritos de los argentinos.
