Redacción EC
Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3299 del miércoles 27 de agosto

23:20

Este es el pozo estimado para el miércoles 27 de agosto.

23:19

¿Cuáles son los números más frecuentes aparecidos en el Quini 6?

• 06: apareció 614 veces

• 09: apareció 622 veces

• 11: apareció 615 veces

• 14: apareció 617 veces

• 17: apareció 672 veces

• 21: apareció 613 veces

• 24: apareció 654 veces

• 33: apareció 619 veces

• 37: apareció 671 veces

• 39: apareció 616 veces

23:19

¿Qué días y a qué hora se juega?

Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.

23:18

Modalidades de apuestas y valores

•  Tradicional y La Segunda ($500)

•  Revancha (adicional $300)

•  Siempre Sale (adicional $300)

23:18

¿Cómo se juega el Quini 6?

Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.

23:17

¿Cuáles son las modalidades de apuesta?

Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.

23:16

Controla tus resultados del sorteo 3299 del Quini 6 del miércoles y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $4'500 millones.

Quini 6: resultados del domingo 24 de agosto

