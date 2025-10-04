Revisa aquí el Quini 6, sorteo 3310 del domingo 5 de octubre
Este es el pozo estimado para el domingo 5 de octubre.
¿Cuáles son los números más frecuentes aparecidos en el Quini 6?
• 06: apareció 614 veces
• 09: apareció 622 veces
• 11: apareció 615 veces
• 14: apareció 617 veces
• 17: apareció 672 veces
• 21: apareció 613 veces
• 24: apareció 654 veces
• 33: apareció 619 veces
• 37: apareció 671 veces
• 39: apareció 616 veces
¿Qué días y a qué hora se juega?
Los sorteos se juegan cada miércoles y domingo desde las 21:15 horas Argentina.
Modalidades de apuestas y valores
• Tradicional y La Segunda ($500)
• Revancha (adicional $300)
• Siempre Sale (adicional $300)
¿Cómo se juega el Quini 6?
Se debe elegir 6 números al azar de un total de 46. Los mismos sirven para jugar en las otras dos modalidades de la lotería.
¿Cuáles son las modalidades de apuesta?
Existen 3 formas de jugar: tradicional, revancha y siempre sale. Para jugar en estas dos últimas modalidades es necesario apostar en tradicional.
Controla tus resultados del sorteo 3310 del Quini 6 del domingo y descubre si te llevarás el pozo acumulado de $4'800 millones.
